Auf der Insel Krk ist laut Medienberichten fast die komplette Olivenernte dieses Jahres vernichtet worden. Verursacher war Rhynchites cribripennis, ein Käfer aus der Familie der Blattroller, den man eigentlich analog zu seinen Artencousins der Gattung Rhynchites “Olivenfruchtstecher” nennen könnte.

Inbesondere die weit verbreitete italienische Olivensorte “Leccino” reagiert sehr empfindlich auf diese Käferart, welche angeblich (laut Kommentaren) in den USA auch chemisch bekämpft wird, wobei dieses Insektizid in Europa nicht zugelassen sein soll. Branko Jud, Goldmedalliengewinner 2011 für das beste Olivenöl der Insel Krk, gab gegenüber dnevnik.hr an, seine Bäume in diesem Jahr drei Mal mit Mitteln behandelt zu haben, die in Kroatien zur Bekämpfung dieser Art zugelassen seien, nennt sie jedoch nicht konkret beim Namen. Spezifische Nützlinge (wie etwa Nematoden oder Bakterien) sind bislang noch nicht bekannt, aber offenbar soll immerhin die Haltung von Hühnern geeignet sein, die Populationsexplosion auf einem Olivenhain auch mit biologischen Mitteln in Grenzen halten zu können.