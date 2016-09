Gegen den ehemaligen Nachrichtendienstgeneral Josip Perković, der neben seiner offiziellen Tätigkeit für den Staatssicherheitsdienst der Sozialistischen Republik Kroatien auch im Geheimdienst des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens tätig gewesen war, und den die Staatsanwaltschaft München beschuldigt, 1983 den Mord an dem geflüchteten kroatischen Dissidenten und ehemaligen Direktor der kroatischen Mineralölgesellschaft INA, Stjepan Đureković beauftragt zu haben, wurde heute morgen der schon seit dem Beitritt zur EU im vorigen Sommer bestehende Internationale Haftbefehl vollstreckt, nachdem ein zuvor extra auf ihn zurechtgeschnittenes Gesetz, welches als “Lex Perković” bekannt wurde, nach finanziellen Druck aus Brüssel hin wieder gekippt werden musste. Der Zagreber Richter Oliver Mittermayer entschied, Perkovic müsse bis zu seiner Auslieferung nach Deutschland in Untersuchungshaft bleiben. Sein Anwalt Anto Nobilo kündigte an, daß sich sein Mandant der Auslieferung widersetzen werde.

Update 4.1.2014: nachdem sein Anwalt Berufung gegen die Untersuchungshaft eingelegt hatte, wurde Perković gestern wieder freigelassen, was von Damir Krajač/Cropix für jutarnji.hr fotografiert wurde.